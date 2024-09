O concelho de Tomar, do distrito de Santarém, localiza-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, no Médio Tejo. Situado na margem direita do rio Nabão e limitado a sudoeste pelas Serras d'Aire e Candeeiros, faz fronteira a norte com concelho de Ferreira do Zêzere, a oeste com Ourém e Torres Novas e a este com Abrantes. No total, abrange uma área de cerca de 352 km2 e é constituído por 16 freguesias: Além da Ribeira, Alviobeira, Asseiceira, Beselga, Carregueiros, Casais, Junceira, Madalena, Olelhas, Paialvo, Pedreira, S. Pedro, Sabacheira, Serra, Santa Maria dos Olivais e São João Baptista. O concelho remonta ao século XII (1147) aquando da sua conquista aos mouros por D. Afonso Henriques. Mais tarde, em 1157, Tomar foi doado a D. Gualdim Pais, Mestre da Ordem dos Templários. A maior parte das ruas denotam vestígios da Idade Média,