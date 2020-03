A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, anunciou hoje a suspensão, temporária, do pagamento do estacionamento na vila, uma medida para mitigar os efeitos do surto da covid-19.

Em comunicado, a autarquia presidida pelo socialista Alberto Mesquita refere que está suspensa a "liquidação, cobrança e pagamento" do estacionamento na freguesia de Vila Franca de Xira, nas zonas controladas através de parquímetros. "Esta medida tem em consideração os impactos económicos e sociais que já se fazem sentir na comunidade, no contexto da situação atual relacionada com a propagação do novo coronavírus", justifica a autarquia.