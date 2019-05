“A Câmara Municipal do Barreiro vai reforçar os transportes públicos no concelho nesta quinta-feira e sexta-feira devido à redução de oferta de transporte fluvial anunciada pela Soflusa, através do aumento das ligações com a estação ferroviária de Coina”, refere a autarquia do distrito de Setúbal em comunicado.

A Soflusa já admitiu que existirão perturbações no serviço na quinta e sexta-feira devido à greve dos mestres da empresa.

Na sua página na internet, a Soflusa informou que, nestes dois dias, o transporte a partir do Barreiro apenas será assegurado entre as 00:05 e a 01:30, às 05:05, entre as 09:30 e as 17:45 e das 22:00 às 23:30.

Os mestres da Soflusa, que defendem a necessidade de serem contratados mais profissionais, vão realizar uma greve parcial, de três horas por turno, implicando perturbações no serviço de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa.

“Nesse sentido os Transportes Coletivos do Barreiro vão reforçar os seus serviços entre as 06:15 e as 09:00 e entre as 18:20 e as 20:50, através da introdução temporária de 25 novas carreiras”, salienta a Câmara do Barreiro do documento.

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa (PS), já reuniu com a administração da Soflusa, considerando a atual situação “inadmissível” para a população, acusando a empresa de “não estar a acompanhar o investimento que a autarquia está a realizar para facilitar a mobilidade não só no concelho, como em toda a Área Metropolitana de Lisboa”.