Numa moção apresentada pelo PS, aprovada por unanimidade em reunião pública do executivo municipal, a autarquia manifesta ainda solidariedade à jovem pela “covarde agressão” de que foi vítima e alerta o Governo e os diferentes partidos representados na Assembleia da República para a revisão “urgente” da lei que regula as empresas de segurança privada, de modo a assegurar que o recrutamento, formação dos seus profissionais e acompanhamento da sua ação correspondem aos padrões éticos adequados a um estado de Direito.

Nicol Quinayas, de 21 anos, nascida em Portugal, mas de ascendência colombiana, alega ter sido violentamente agredida e insultada na madrugada de 24 de junho, no Porto, por um segurança da empresa 2045 a exercer funções de fiscalização para a empresa STCP, como avançaram o SAPO24, Diário de Notícias e Público, no dia 27 de junho.

O Ministério Público abriu já um inquérito para investigar o caso, revelou na semana passada a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa resposta escrita à Lusa.

O vereador socialista Manuel Pizarro considerou que é “imperioso” condenar todas as manifestações de racismo e xenofobia, para que o Porto mantenha intactos os seus “pergaminhos” de cidade da liberdade, da tolerância e da solidariedade.

“É essencial minorar, por todos os meios ao nosso alcance, os riscos de que atos como estes se repitam”, frisou.