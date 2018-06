Quando Nicol saiu do trabalho para ir festejar o São João ao Porto com os amigos, estava longe de imaginar que ia acabar com a cara nas pedras da calçada e com um segurança privado sentado em cima dela, depois de a agredir. A jovem colombiana de 21 anos foi agredida por um funcionário da empresa de segurança privada 2045, ao serviço da STCP, à entrada para o autocarro da linha 800, no Bolhão, na madrugada do dia 24 de junho.

As agressões começaram depois de um funcionário da 2045 ter alegadamente feito insultos racistas, após a jovem ter passado à frente de outros passageiros na entrada para o autocarro, por volta das 5:00 da manhã deste domingo, no Bolhão, Porto.

Depois de um passageiro reclamar da atitude da jovem, o funcionário da 2045 tentou retirar Nicol e uma das amigas à força de dentro do autocarro. A terceira rapariga do grupo, a única de pele branca, ficou dentro do veículo, impedida de sair por um outro fiscal da 2045, explica.

Habituada a comentários racistas por causa da cor da pele, Nicol diz estar ainda em choque pelas violentas agressões a que foi sujeita, depois de ter sido insultada pelo segurança, que assegurava a fiscalização da bilhética naquele autocarro.

As três amigas regressavam da noite de São João. Já cansadas, por volta das 5 da manhã, Nicol e duas amigas foram aos Aliados para apanhar o autocarro. O transporte, porém, não passou e depois de ponderar entre ir de metro ou ir apanhar um outro autocarro, decidiram ir até ao Bolhão, para apanhar o 800 da STCP. Nicol, mais cansada, apanhou o metropolitano até à paragem, enquanto as amigas seguiram a pé, conta a jovem de 21 anos ao SAPO24.

Reencontraram-se na rua do Bolhão. As amigas eram as primeiras na fila para entrar no autocarro. Nicol juntou-se a elas à conversa. Umas senhoras, atrás das três raparigas, chamam-na à atenção: "menina, você está a passar à frente, só chegou agora, que nós vimos". "Tem toda a razão", responde Nicol. "Se você quiser, eu volto para trás da fila", diz a jovem.

A senhora, porém, desvaloriza: "ó menina, é São João, deixe estar, não faz mal nenhum".

As portas abrem e as três amigas preparam-se para entrar no veículo. "Ouço um senhor dizer 'mas você à minha frente não passa' e a invadir o meu espaço", conta Nicol. "Virei-me para trás e ele aproximou-se muito de mim, veio logo para cima de mim". A jovem responde: "O senhor tenha calma, o senhor não precisa de falar assim, estas senhoras que estavam à sua frente deixaram-me passar".

"Eu sei que o mais certo que devia ter feito era não ter dito nem ai nem ui, era: 'olhe, tem razão' e ir para o fim da fila. Mas os acontecimentos a seguir foram muito fortes para este desacato mínimo", diz.

"O senhor não me fale assim", continuou, virando costas ao outro passageiro. "Estou a entrar para o autocarro, estou a tirar o passe da minha bolsa, o segurança puxa-me e diz: 'a menina vai ter de sair'". "Só tinha este autocarro, que mesmo assim me deixa a 15/20 minutos de casa", explica.

É aí que o segurança da 2045 "começa a ser muito agressivo", conta a jovem. Ainda dentro do autocarro, o segurança começa a puxar Nicol para a pôr fora do veículo. As duas amigas tentam agarrá-la.

Num vídeo amador do incidente, a que o SAPO24 teve acesso, é possível ver um funcionário da empresa de segurança privada 2045 em cima das costas da jovem deitada no chão, já na rua. À volta, várias pessoas gritam, criticando a atuação do homem, mas não intervindo.