Na resposta, Moreira disse acreditar que foi a perceção de uma eventual morosidade na aprovação do projeto que levou o El Corte Inglés a avançar para Gaia, deixando a opção Porto para trás.

Já o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, considera que a questão é técnica, dado que no PDM em vigor aquela área surge assinalada como frente urbana consolidada, onde é permitida a instalação de equipamentos.

Legalmente, Pedro Baganha vê uma única solução: a expropriação. Contudo, salientou, esta implica dinheiro.

"Se eu tiver possibilidade legal de indeferir o PIP atual, está o problema adiado. Se eu não tiver a possibilidade de indeferir o PIP atual, porque ele se conforma com o atual PDM, e portanto se eu alterar as classes do solo de laranja para verde, para simplificar o discurso, eu vou ter que na mesma indemnizar este proprietário. Portanto, qualquer volta que a gente dê a este processo, acabamos sempre com uma conta pesada para a câmara municipal", disse.

Segundo o vereador, o PIP apresentado pela cadeia espanhola está a tramitar nos serviços, não sendo conhecido para já o projeto de arquitetura a desenvolver, que terá, contudo, de respeitar a cércea definida para o local.

Já a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, salientou que este processo só demonstra que a coligação tinha razão quando votou contra o alargamento excessivo do prazo de revisão do PDM, considerando que, enquanto o mesmo se encontra em revisão, "todos estes casos ficam resolvidos".

"Não me conformo que não seja possível fazer nada", disse, defendendo a edificação de outro tipo de equipamentos no local.

Em representação dos subscritores da petição, Ana Sofia Silva desafiou hoje a Câmara do Porto a não aprovar o PIP para o projeto do El Corte Inglés na Boavista, defendendo que a sua construção "é desastrosa".

Para aqueles cidadãos, a edificação de um centro comercial naquele local não cumpre nenhuma necessidade e entra até em conflito com os interesses do comércio tradicional e até com o novo projeto do Centro Comercial Brasília.

Acresce que, do ponto de vista arquitetónico, o projeto em questão, é também "uma aberração", "ofuscando" um edifício como a Casa da Música.