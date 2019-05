O ofício, datado de 17 de maio, no qual consta um "parecer sobre o eventual ‘roadmap' para a eventual municipalização da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP)", foi distribuído hoje, durante a reunião do executivo municipal, e enviado para os presidentes dos outros cinco municípios servidos pela transportadora (Gaia, Matosinhos, Valongo, Gaia e Maia).

Na missiva, a que a Lusa teve acesso, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, sublinha que "sendo esta a vontade do Governo, do município do Porto" e, ao que julga saber, "dos outros municípios, urge avançar com este processo e, nessa medida", considera que este parecer "pode ser da maior utilidade”.

O documento apresenta um novo modelo de gestão e funcionamento da STCP assente na sua configuração "como empresa local de capital da titularidade municipal".

Com o término do atual modelo estatal de exploração da STCP, salienta o documento, importa preparar a conclusão do processo de descentralização do serviço, "a qual deverá ocorrer, no máximo, até sete anos após 01 de janeiro de 2017".

"Considerado o mais apto", o novo modelo preconiza a concretização de quatro objetivos fundamentais, nomeadamente a conclusão do processo de descentralização, "investindo definitivamente os municípios e a Área Metropolitana do Porto (AMP) como Autoridade de Transportes; e a manutenção da STCP como operador interno”.