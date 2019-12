As propostas, que incidiam sobre o contrato-programa entre o município e a Porto Vivo e os compromissos plurianuais da empresa, foram aprovadas, sendo que a primeira contou com a abstenção do Bloco de Esquerda e a segunda com o voto contra do PS e a abstenção da CDU, BE e PAN.

De acordo com um relatório da Porto Vivo, a que a Lusa teve acesso em 05 de novembro, no Morro da Sé vai avançar o projeto de residência de estudantes com uma concessão a privados por 40 anos, no valor de 3,5 milhões de euros.

Para o exercício de 2020, a SRU estimou obter como receita 3,5 milhões de euros de parceiros privados, “no âmbito da celebração de dois contratos de Reabilitação Urbana associados à criação de uma Unidade de Alojamento Turístico e uma Residência de Estudantes no Morro da Sé, mediante a constituição de um direito de superfície sobre os imóveis pelo prazo de 40 anos”.

No caso da residência de estudantes, a operação inclui a reabilitação de 22 edifícios e a criação de 100 quartos, enquanto o empreendimento turístico pressupõe uma intervenção em quatro imóveis.

Em 02 de outubro, em resposta à Lusa, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) indicou que, até àquele momento, ainda não tinha sido submetido qualquer pedido relacionado com o projeto da residência para estudantes, desde que a empresa promotora entrou em falência.

Segundo a DRCN, o projeto da Residência de Estudantes foi aprovado em 2009, condicionado à realização de escavações arqueológicas e pequenos ajustes do projeto.

Já o projeto da Unidade de Alojamento Turístico foi aprovado em 2010, condicionado a trabalhos arqueológicos.

O projeto do Morro da Sé levantava dúvidas ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), que no último relatório técnico sobre a situação do Centro Histórico do Porto, área classificada como Património da Humanidade pela Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), alertava para a necessidade de uma análise detalhada do projeto.