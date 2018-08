Na proposta que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, leva a votação na próxima reunião do executivo, na terça-feira, e a que a Lusa teve hoje acesso, é proposto que se submeta à Assembleia Municipal que "delibere que seja comunicado à Direção-Geral das Autarquias Locais, que o município do Porto não pretende, no ano de 2019, a transferência das competências prevista na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto".

No documento, a autarquia defende que "não é possível com o tempo e dados disponíveis neste momento identificar e determinar de uma forma séria e responsável qual o elenco das missões, bem como dos espaços, das vias e dos equipamentos cuja gestão pode ser transferida para as freguesias sem que se coloquem em causa as políticas estruturantes da cidade e os princípios de contenção de despesa pública que o legislador também enuncia".

De acordo com a proposta, "a apreciação geral sobre o processo em si, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) conduzem a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, o município não deva assumir, a partir de 1 de janeiro de 2019, as novas competências".

No texto, Rui Moreira sublinha ainda que a "afetação de todas as verbas necessárias para o exercício das competências elencadas no n.º2 do artigo 38.º às freguesias já no início do ano de 2019 imporia que se reiniciasse todo o procedimento de elaboração do orçamento municipal para 2019, que se encontra já numa fase avançada de finalização e articulação com as diversas forças políticas do município, colocando em causa o cumprimento do prazo legal de aprovação do orçamento pela Assembleia Municipal".