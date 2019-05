"Nós temos um grupo de trabalho, com um investigador da Faculdade de Arquitetura, Aitor Varia Oro, que está a fazer um levantamento exaustivo, não só urbanístico, mas também social das ilhas existentes. O investigador está a acompanhar também os proprietários no sentido de perceber até que ponto se consegue casar as duas necessidades, ou seja, aquilo que é a procura, com aquilo que é possibilidade oferta", explicou o independente em resposta às questões levantadas pela deputada do Bloco de Esquerda Susana Constante Pereira.

Na sessão desta segunda-feira da Assembleia Municipal, a bloquista questionou Rui Moreira sobre as iniciativas, incentivos e apoios que o município tem previstos para apoiar a reabilitação das ilhas, e perguntou se a estratégia local de habitação já contempla resposta a estas questões.

De acordo com o autarca, a câmara continua a trabalhar, "no sentido de, até ao fim do mês, a Câmara Municipal do Porto apresentar a sua estratégia local [de habitação] que terá de versar naturalmente a questão das ilhas".

Moreira considera, no entanto, que 1º Direito, o programa do Estado que visa garantir até 2024 "uma casa condigna" para as mais de 26 mil famílias que vivem em habitações degradadas, não é um apoio dirigido aos proprietários, pelo que, defende, seria "mais razoável encontrar um compromisso entre inquilinos e proprietários.