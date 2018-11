Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A Câmara do Porto aprovou esta terça-feira por unanimidade “instar o Governo a desenvolver, com urgência”, os procedimentos necessários para entregar à autarquia um terreno em Campanhã, prometido como “contrapartida” pela construção do Centro de Saúde de Ramalde.

ESTELA SILVA / LUSA