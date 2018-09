"O município do Seixal sempre defendeu uma efetiva descentralização de competências para as autarquias, mas nestas circunstâncias, responsavelmente e na defesa dos interesses da autarquia e da população, consideramos não existirem condições para assumir, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, as novas competências que o Governo pretende impor às autarquias e que os municípios têm rejeitado por todo o país", refere, em nota de imprensa, o presidente da câmara do Seixal, Joaquim Santos.

O documento, divulgado após a aprovação da deliberação camarária em sessão pública extraordinária realizada hoje, acrescenta que “não se conhecem no concreto as matérias a transferir, os seus custos e o respetivo financiamento".

A Câmara Municipal do Seixal, de maioria CDU, defende que o processo legislativo da transferência de competências para as autarquias locais, "que deveria ter como prioridade o reforço do serviço público prestado às populações, tem-se apresentado como uma transferência de encargos para as autarquias locais e uma desresponsabilização do Estado Central que, a concretizar-se, poderá vir a colocar em causa a universalidade das funções sociais do Estado consagradas na Constituição, como são o caso das áreas da educação, da saúde ou da habitação".

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) defende a criação de comissões prévias de avaliação e validação para a descentralização de competências para as autarquias nas áreas da saúde e educação.