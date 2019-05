Numa cerimónia realizada no Paços do Concelho de Celorico de Basto, com a presença dos dois presidentes, foi destacado que a aproximação entre as autarquias dos dois lados da fronteira começou com a Festa Internacional das Camélias, que há vários anos, em março, se realiza no município português e que tem atraído produtores de Cambados.

À cerimónia de hoje assistiu o presidente da Associação Ibérica da Camélia, José Maria Mouta, apresentado como o impulsionador da geminação.

Joaquim Mota e Silva, presidente da Câmara de Celorico de Basto, disse à Lusa que as camélias foram importantes para desencadear a geminação, mas assinalou que se pretende ir mais longe neste processo de aproximação entre os dois territórios, nomeadamente nas áreas cultural, social, desportiva e económica.

Os vinhos e a gastronomia foram outros dos pontos destacados, recordando o autarca que Celorico de Basto é um dos maiores produtores de vinho verde e que Cambados tem tradição no vinho alvarinho.