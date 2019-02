Um camião de transporte de combustível despistou-se hoje na estrada municipal n.º 1111, no concelho de Oleiros, mas quando os bombeiros chegaram ao local não encontraram o condutor, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o veículo de transporte de combustível encontra-se tombado lateralmente, mas quando os bombeiros chegaram ao local não encontraram o motorista.

"O despiste do veículo de transporte de combustível registou-se às 12:43, na estrada municipal n.º 1111, na ligação entre Rabaças e Cambas (Oleiros). Quando os bombeiros chegaram não havia ninguém no local", explicou o CDOS de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, foi feita uma busca nas imediações do acidente, sem que até ao momento fosse encontrado o motorista.

"Foram contactados os hospitais e centros de saúde mais próximos (Hospital de Castelo Branco, Serviço de Atendimento Permanente da Sertã e de Oleiros e Centro de Saúde da Pampilhosa da Serra), mas não deu entrada ninguém com ferimentos resultantes do acidente", sublinhou.

O trânsito no local está a decorrer de forma condicionada e está a ser feita a trasfega do combustível para outra viatura.

À Lusa, fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR adiantou que prosseguem no terreno as diligências e confirmou que, até ao momento, o condutor ainda não foi encontrado.