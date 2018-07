Técnicos da Câmara do Seixal vão avaliar durante o dia de hoje as condições de segurança de um edifício na Amora, Seixal, devido ao embate de um camião, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Setúbal.

O embate do camião de recolha do lixo no edifício levou à retirada dos seis habitantes do imóvel por questões de segurança.

A Proteção Civil informou que as pessoas foram encaminhadas, por volta das 03:00, para a Quinta da Valenciana, Seixal, para pernoitarem.

De acordo com a mesma fonte, os técnicos vão proceder à avaliação de habitabilidade do imóvel durante o dia por haver mais luminosidade e assim recolher dados mais precisos sobre possíveis danos.

O alerta foi dado pouco depois das 00:00, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.