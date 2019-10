Em Lisboa, o ponto de encontro é o Parque Eduardo VII. É deste local da capital portuguesa que no dia 11 de outubro, pelas 08h30, vai começar a iniciativa protagonizada pela Altice Portugal, a Caminhada éConsigo 2019.

Em uníssono, mais de dois mil colaboradores em 45 locais do país, incluindo ilhas, vão também participar na iniciativa, a partir dos mais diversos pontos, em prol da saúde e do bem-estar.

A edição deste ano vai contar com uma iniciativa solidária diferente: por cada inscrição, a Fundação Altice e o programa éConsigo vão doar dois euros à Associação Acreditar, com o intuito de contribuir para o projeto de alargamento da Casa Acreditar de Lisboa, que recebe famílias de crianças deslocadas da sua área de residência devido ao tratamento oncológico.

A Caminhada éConsigo contará com a presença do Comité Executivo da Altice Portugal, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, do Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, do Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, da Diretora Geral da Associação Acreditar, Margarida Cruz, da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins e de outras personalidades do desporto e da sociedade portuguesa, como Rosa Mota, atleta e campeã olímpica, Armindo Araújo, piloto de ralis, João Gil e Luís Represas, músicos, entre outras figuras públicas nacionais.