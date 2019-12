Vinte camisolas usadas pelo Benfica no jogo frente ao RB Leipzig, partida da edição 2019-2020 da Champions League, estão em leilão até ao próximo dia 22 de dezembro. O leilão solidário decorre na plataforma eSolidar e tem a chancela da Fundação Benfica.

Autografadas, trata-se de uma edição especial das camisolas que tem inscrito nas costas Fundação Benfica (Benfica Foundation).

Com uma base de licitação de 250 euros, quem apresentar as cinco licitações com valores mais altos receberá a camisola das mãos da estrutura do futebol profissional do Benfica, “preferencialmente dos atletas detentores de cada uma das camisolas, em data e formato a articular diretamente com os vencedores após o leilão”, lê-se. As restantes quinze camisolas serão entregues via correio.

Pizzi é, até à hora que são escritas estas linhas, a camisola que recebeu o valor mais alto: 650 euros.

O valor angariado com esta iniciativa tem como destino os projetos sociais da Fundação do clube das águias.

Recorde-se que este ano, o clube da Luz terminou a fase de grupos em 3º lugar (7 pontos) e seguiu para a Liga Europa.