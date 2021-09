No primeiro dia de campanha oficial para as autárquicas, a maioria dos líderes dos partidos com representação parlamentar apoia candidatos a norte do Tejo, e o PS e o PAN juntam-se num comício em Aveiro.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, estará em Aveiro, para um comício, pelas 21:30.

Durante o dia, o secretário-geral-adjunto do partido, também marcará presença em algumas iniciativas mais a sul, entre as quais um almoço em Odemira, contactos com a população em Aljezur, Monchique e uma arruada em Albufeira durante a parte, para além de um comício à noite.

Rui Rio, o presidente do PSD, passará o dia no distrito da Guarda.

De manhã e ao início da tarde estará presente em duas iniciativas de contacto com a população e visita ao comércio local na cidade da Guarda e em Trancoso, respetivamente, seguindo depois para semelhante iniciativa em Mêda.

Já a coordenadora do BE, Catarina Martins, escolheu os distritos de Santarém e Lisboa.

De manhã, a líder bloquista vai visitar as oficinas ferroviárias da CP no Entroncamento, à tarde vai ver casas do programa de renda acessível, em Lisboa, e à noite estará presente num comício em Loures.

Já pela CDU (coligação que junta PCP e PEV), Jerónimo de Sousa arranca o dia no distrito de Beja, com uma sessão pública em Moura de manhã, uma declaração sobre a ferrovia ao início da tarde, em Beja, e uma sessão pública em Castro Verde.

À noite, o secretário-geral do PCP, estará presente num comício em Faro.

O presidente do CDS-PP vai passar o primeiro dia de campanha oficial fora de Portugal continental.

Francisco Rodrigues dos Santos estará nos Açores, na ilha de São Jorge, para a apresentação das listas ao concelho de Velas ao final da tarde.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, arranca o dia em Lisboa, com a apresentação do programa eleitoral para a capital, seguindo depois para norte para visitar um canil intermunicipal em Oliveira de Azeméis.

À noite, Inês Sousa Real marca presença no jantar de campanha da coligação PS/PAN a Aveiro, onde também estará António Costa.

André Ventura, líder do Chega, vai arrancar o primeiro dia de campanha oficial no distrito do Porto.

À hora de almoço estará presente num comício em Paços de Ferreira, à tarde fará uma arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, e à noite participa num jantar/comício na Maia.

A campanha da Iniciativa Liberal arranca no Montijo com uma conversa do líder, João Cotrim Figueiredo, e do candidato à câmara com “várias pessoas representantes da sociedade civil, como associações empresariais, sociais e mutualistas”, sob o mote “quebrar o ciclo de pobreza”.

À noite, Cotrim Figueiredo estará presente num jantar em Loures.

Quase todos os partidos interromperam a campanha eleitoral para eleições autárquicas nos últimos dias na sequência da morte, na sexta-feira, do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e dos três dias de luto nacional decretados pelo Governo.

A campanha oficial para as eleições autárquicas portuguesas, que se realizam em 26 de setembro, começa hoje para mais de duas dezenas de partidos e de pelo menos 60 grupos de cidadãos que concorrem às autarquias do país.

Segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a campanha que hoje tem início decorre até 24 de setembro, antevéspera do dia eleitoral.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas eleições do poder local, recebendo cada um três boletins de voto, um dos quais para eleger o executivo de cada uma das 308 câmaras municipais, outro para cada assembleia municipal e um terceiro para a eleição das assembleias de freguesia.

Portugal tem 308 municípios e 3.091 juntas de freguesia. No entanto, em 22 freguesias com 150 ou menos eleitores inscritos os cidadãos não votam no dia 26 para as respetivas assembleias de freguesia, sendo os executivos destas juntas eleitos posteriormente através da realização de plenários de cidadãos eleitores.

A CNE estima que tenham sido apresentadas, na totalidade, cerca de 12.370 listas, das quais cerca de 1.035 por grupos de cidadãos eleitores (GCE).

De acordo com os orçamentos de campanha entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, concorrem às autárquicas, isoladamente ou em coligação, mais de 20 partidos: Aliança, BE, CDS-PP, Chega, Ergue-te, Iniciativa Liberal, JPP, Livre, MAS, MPT, Nós, Cidadãos!, PAN, PCP e PEV (que formam a CDU – Coligação Democrática Unitária), PCTP/MRPP, PDR, PPM, PS, PSD, PTP, RIR e Volt Portugal.

Ainda segundo os orçamentos de campanha, 64 dos 308 municípios do país contam com candidaturas de grupos de cidadãos, sendo que, em quatro municípios, há dois movimentos independentes em cada: Albufeira (no distrito de Faro), Sabrosa (Vila Real), Redondo (Évora) e Castelo de Paiva (Aveiro).

Os candidatos preveem gastar na campanha um total de 33,6 milhões de euros, abaixo dos cerca de 39 milhões de euros gastos em 2017.

Os partidos e coligações de partidos estimam gastar um total de 31 milhões de euros na campanha eleitoral (em 2017 gastaram 35 milhões) e os grupos de cidadãos 2.639.120,7 euros. O PS continua a ter o orçamento de campanha mais elevado, com 11,43 milhões de euros.

De acordo com o mais recente Relatório Síntese dos Processos (Queixas e Parecer) e Pedidos de Informação da CNE, até 05 de setembro esta entidade já tinha recebido pelo menos 577 queixas e 53 pedidos de parecer relacionados com as eleições.

As eleições autárquicas irão decorrer entre as 08:00 e as 20:00 de dia 26 de setembro.