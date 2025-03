A Campanha Floresta Segura 2025 da GNR arrancou em 01 de fevereiro e prolonga-se até 30 de novembro, sendo que de 16 de fevereiro até 30 de abril decorre o período para a sinalização dos terrenos por falta de gestão de combustível.

Quanto às datas previstas para as ações de fiscalização, ainda não há calendário, estando-se “a aguardar o Despacho Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção”, acrescentou a Guarda.

De acordo com dados provisórios da GNR fornecidos à agência Lusa, entre 16 de fevereiro e 20 de março, nos 18 distritos de Portugal continental já foram sinalizados 7.192 terrenos.

Leiria é o distrito onde mais terrenos já foram sinalizados, com 1.878. Seguem-se Santarém, com 828, e Coimbra, com 610.

Os três distritos onde, até ao momento, foram referenciados menos terrenos são Évora (18), Portalegre (26) e Porto (124).

Quanto aos restantes distritos, em Castelo Branco foram marcados 548 terrenos, em Braga 532, em Viseu 491, em Bragança 394, em Aveiro 344, em Viana do Castelo 267, em Vila Real 244, em Setúbal 188, em Beja 187, em Lisboa 182, na Guarda 166 e em Faro 165.

Na Campanha Floresta Segura 2024, segundo a GNR, foram realizadas 7.237 ações de sensibilização, que chegaram a 115.568 cidadãos.

No ano passado, foram efetuadas 10.256 sinalizações e, “no que diz respeito à fiscalização, foram elaborados 2.233 autos de contraordenação por falta de gestão de combustível e 3.028 autos de contraordenação por outras infrações”.

Este é o número mais baixo de coimas por falta de gestão de combustível dos últimos seis anos.

Segundo informação disponível na página de Internet da GNR sobre os anos anteriores, em 2023 os autos de contraordenação por falta de gestão de combustível foram 2.577, enquanto em 2022 registaram-se 2.271 autos e em 2021 elaborou 3.176.

O número mais elevado de autos foi registado em 2019, com 6.866.

Até 30 de novembro, “a Guarda irá promover diversas ações de sensibilização e monitorização, ações de fiscalização, de vigilância e deteção de incêndios rurais (IR), de investigação das causas destes crimes de incêndio e validação das áreas ardidas, com o objetivo de prevenir, detetar, combater e reprimir atividades ilícitas, garantindo a segurança das populações, dos seus bens e a preservação do património florestal”, integradas na campanha anual Floresta Segura.

Esta campanha “reforça ações preventivas e repressivas, promovendo uma maior resiliência ao território face aos incêndios, garantindo a segurança das populações e sustentabilidade do património florestal nacional”.