Até 13 de junho decorre a campanha europeia "NonHazCity Plastic Diet / Dieta sem plásticos – o impacto do plástico na nossa saúde” apenas nas redes sociais.

A campanha pretende impulsionar a mudança de comportamentos de consumo com o objetivo de reduzir a emissão se substâncias perigosas de produtos.

Segundo a associação ambientalista Zero, tratam-se de produtos adquiridos no dia-a-dia, como roupas, brinquedos, utensílios de desporto, acessórios e materiais que contactam com os alimentos.

A campanha não se foca apenas na necessidade de reduzir as quantidades de plástico, mas olha mais especificamente para a composição dos diferentes materiais e quais podem ser as alternativas mais seguras.

Pretende também desafiar os consumidores a testar os seus conhecimentos através de pequenos inquéritos e a fazer uma avaliação da sua casa.

A campanha integrará também o apelo ao uso da aplicação Scan4chem, que está disponível em português e permite aos consumidores solicitar informações aos fabricantes sobre a presença de substâncias perigosas nos seus produtos.

"Uma dieta sem plásticos" é um evento integrado na Green Week da UE e envolve a Alemanha, a Estónia, a Finlândia, a França, a Grécia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Sérvia, a Suécia e a Rússia.

A campanha incide sobre os plásticos porque muitos dos que usamos podem prejudicar o ambiente, mas também a saúde humana já que muitos plásticos resultam da mistura de polímeros obtidos de combustíveis fósseis com um conjunto variado de aditivos.

O Projeto LIFE AskREACH foi pensado para promover o conhecimento dos cidadãos sobre os seus direitos à informação sobre a presença de substâncias de suscitam elevada preocupação nos artigos que compram.