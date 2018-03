O nadador húngaro Daniel Gyurta, tricampeão mundial e campeão olímpico nos Jogos de Londres2012, nos 200 metros bruços, anunciou hoje o fim da carreira.

“Tomo a decisão mais difícil da minha vida, digo adeus à natação de competição. Não sou daqueles que se rendem, mas admito que devo terminar agora a minha carreira”, anunciou o nadador de 28 anos, na sua página do Facebook.

Campeão do mundo três vezes, entre 2009 e 2013, Gyurta disse também que a natação húngara poderá contar com ele no futuro.

O húngaro ganhou o seu primeiro ouro mundial em Roma2009, vencendo também nos Mundiais de 2011 e 2013, e só em 2015 é que foi medalha de bronze. Após estes resultados, a sua carreira decresceu e não conseguiu obter mais resultados relevantes.

Em 2013 o nadador húngaro ganhou o prémio Fair-play internacional, atribuído pela UNESCO, depois de ter entregado uma cópia da sua medalha olímpica aos pais do seu rival norueguês Alexander Dale Oen, que morreu em abril de 2012, aos 26 anos, vítima de um ataque cardíaco.