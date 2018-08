O presidente do município de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, afirmou que está convicto de que as Festas do Povo, em 2019, vão receber a classificação de Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

O pedido de registo das “Festas do Povo de Campo Maior” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial está em fase de consulta pública até 26 de setembro, segundo o sítio da Internet da Direção-Geral do Património Cultural.

“Estamos em pleno processo da candidatura, já reunimos com a Comissão Nacional da UNESCO e acreditamos que as Festas do Povo podem vir a ser classificadas”, afirmou o autarca Ricardo Pinheiro, que espera que as festas recebam o "selo" da UNESCO no próximo ano.

Para o presidente da Câmara de Campo Maior, no distrito de Portalegre, este é um passo importante rumo ao objetivo final de apresentação da candidatura à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

“Se for escolhida a nossa candidatura, não fazemos as Festas do Povo no próximo ano para as podermos realizar em 2020″, após a classificação. “Este é o grande desafio que estamos a viver”, disse.

Tradição secular e realizadas pela última vez em 2015, as festas são conhecidas por apresentarem dezenas de ruas “engalanadas” com flores de papel.

A iniciativa, promovida pela Associação das Festas do Povo de Campo Maior, envolve a ornamentação das ruas, sobretudo do centro histórico, com milhares de flores em papel feitas pela população.

As festas só se realizam quando a população da vila quer e são reconhecidas internacionalmente pela sua “originalidade e cariz popular”, com os habitantes a prepararem, durante meses, a ornamentação das ruas.

Para homenagear todo este trabalho, o Jardim Municipal de Campo Maior acolhe, anualmente, a iniciativa “Jardim de Papel” para manter viva a tradição centenária da população de fazer “florir o papel”.

O evento é promovido pelo município e vai este ano decorrer entre os dias 15 e 19 de agosto, tendo como atrativo a enramação das várias artérias de entrada no jardim com flores de papel e a decoração do espaço com as criações que os populares usam durante as festas.

Além das flores de papel, os visitantes vão poder apreciar uma mostra de artesanato e assistir a espetáculos musicais, incluindo a atuação da fadista Carminho, no dia 17, pelas 23:00.