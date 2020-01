"Temos que passar uma melhor mensagem em termos de marketing às empresas, de que temos acesso à educação, à saúde, uma boa qualidade de vida, e que dispomos de incentivos como aquele que eliminamos em 2019, dos custos do desenvolvimento, a qualquer empresa que queira construir em Brampton", explicou.

Um dos objetivos dos responsáveis autárquicos é a criação de uma universidade local que vai proporcionar aos jovens locais a sua formação, de forma a que estes se "possam fixar" na cidade.

A Universidade de Brampton, que necessita do apoio financeiro do governo provincial, pretende iniciar o ano letivo de 2022 recebendo cerca de 30 mil estudantes em áreas como a ciência e engenharia, matemática, sendo o currículo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) um ponto de partida.

Desde 2014 que a Universidade de Algoma dispõe de um polo na cidade, com 1.200 alunos, disponibilizando um curso de administração empresarial, e está prevista a sua expansão na baixa da cidade, com um financiamento da autarquia no valor de 7,3 milhões de dólares canadianos (5 milhões de euros).

Caberá à instituição de ensino contribuir com os restantes 27 milhões de dólares (18,5 milhões de euros) necessários para esse desenvolvimento.

Em 2019 a Universidade de Ryerson de Toronto abriu na cidade a Escola de Estudos Continuados 'Chang', estando previsto no próximo ano letivo (2020) a disponibilização de um curso de segurança cibernética.

Segundo dados do recenseamento canadiano de 2016, dos 593.638 residentes de Brampton, 52 por cento (308.780) não nasceram no Canadá, sendo as principais comunidades provenientes da Índia, Sri Lanka, Paquistão e Filipinas.

Viviam nessa altura na cidade 10.590 portugueses, mas calcula-se que hoje são mais de 20 mil.