O Partido Liberal do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, venceu hoje as eleições gerais, embora não repita a maioria absoluta de 2015, de acordo com as projeções realizadas após o encerramento das mesas de voto.

A televisão pública canadiana, CBC, anunciou que os liberais ultrapassam os Partido Conservador no número de lugares na Casa dos Comuns, mas não obterão o mínimo de 170 deputados para garantir a maioria absoluta daquela que é a câmara baixa do parlamento. Uma hora após o fecho das urnas, os liberais tinham garantido 147 deputados, contra os 104 dos conservadores. Nas eleições anteriores, o Partido Liberal de Trudeau conquistara 184 deputados e o Partido Conservador 99.