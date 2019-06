Os militares canadianos vão começar a sua “retirada gradual” do Mali no final do mês de julho e continuar as “tarefas de retirada médica” até ao final de agosto, detalhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

Este adiamento suplementar vai permitir aos militares fazerem um “processo de transição sem problemas e eficaz entre as rotações canadiana e romena”, segundo o texto.

A missão canadiana, deslocada em Gao desde julho de 2018, no quadro da Minusma, deve acabar no final de julho de 2019.

A Roménia tinha-se comprometido no final de janeiro a substituir o Canadá no prazo previsto para a conclusão desta no Mali. O ministro da Defesa canadiano, Harjit Sajjan, tinha na altura reafirmado que as tropas canadianas sairiam do país africano no final de julho, como previsto.