“No lugar da primeira classificada, ‘Canção do Fim’, estará o tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, ‘Mensageira’, 8.º lugar na segunda semifinal (de acordo com o regulamento)”, refere a RTP num comunicado divulgado hoje à noite, momentos depois de Diogo Piçarra ter anunciado, através das redes sociais, que desistia de participar no concurso, após acusações de plágio, que desmentiu.

No comunicado hoje divulgado, a RTP afirma que “compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar ‘Canção do Fim’ do Festival da Canção 2018”.

Depois da segunda semifinal do concurso, que decorreu no domingo e na qual “Canção do fim” obteve a pontuação máxima do júri e do público, surgiu uma comparação, que adquiriu uma dimensão viral nas redes sociais, entre a música escrita por Diogo Piçarra e um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus.

Na segunda-feira, o músico rejeitou qualquer ideia de plágio da música. "Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirmou Diogo Piçarra em comunicado divulgado pela editora Universal Music.