Hélder Costa, foi candidato pelos Liberais Democratas na área de Southwick, em Sunderland, norte de Inglaterra, onde ganhou o rival Trabalhista, Michael Butler.

Ainda no norte, em Lincoln, Daniel Carvalho, representante do Partido Conservador, ficou aquém do número de votos necessário para ser eleito, superado pela Trabalhista Liz Bushell no círculo de Boultham.

No este de Inglaterra, a independente Carla Barreto falhou a reeleição na área de Thetford Burrell, em Breckland, onde ganharam dois candidatos do 'Labour’.

O Partido Trabalhista também determinou a derrota do Conservador Aurelio Spinola na circunscrição de Central e Northgate, em Great Yarmouth.

No sul de Inglaterra, em Brighton, Renato Marques, que concorreu pelos Verdes, ficou em terceiro lugar, atrás dos dois candidatos eleitos do Labour na circunscrição de Westbourne & Poets’ Corner.

Por outro lado, em Crawley, Ana Rita Almeida Sivers, candidata pelos Verdes na área de West Chiltington, Thakeham & Ashington, perdeu para três candidatos do Partido Conservador.

Segundo a estação pública BBC, apurados 227 dos 230 municípios que foram a votos, o ‘Labour' ganhou 2.657 lugares dos cerca de 8.000 em disputa, mais 527 do que em 2019, enquanto os ’tories' perderam 1.061, apesar de elegerem 2.282 vereadores.

Os Liberais Democratas, quarto maior partido da oposição, também aproveitaram o deslize dos Conservadores, conquistando 416 novos lugares em 1.608 assegurados.

Os Verdes também contaram mais 240 entre 478 eleitos.

O primeiro-ministro britânico e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, manifestou "desilusão [por] perder vereadores conservadores”, enquanto o Trabalhista Keir Starmer reivindicou “resultados fantásticos”.

“Não há que enganar, estamos a caminho de uma maioria trabalhista nas próximas eleições gerais”, afirmou.

O líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, descreveu o desempenho do partido como “revolucionário e que excede as previsões”.

Na quinta-feira realizaram-se eleições autárquicas em 230 autarquias em Inglaterra para preencher cerca de 8.000 lugares de representantes locais, a maioria dos quais até agora era ocupada por Conservadores.

Esta é a última eleição de dimensão nacional antes das legislativas esperadas para 2024, pelo que os resultados estão a ser analisados para perceber as tendências de voto, favoráveis ao Partido Trabalhista, que poderá voltar ao poder pela primeira vez desde 2010.