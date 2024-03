O Roscoe, que fazia parte da equipa antibomba da Polícia do Estado de Massachusetts, foi destacado em 06 de março para uma casa em Barnstable, depois de a polícia ter sido alvo de tiros.

Os agentes enviaram para a casa Roscoe e também outros dois robôs frequentemente utilizados para a eliminação de bombas, para encontrar o suspeito.

O cão robô, controlado remotamente pela polícia, verificou primeiro os dois andares principais antes de encontrar alguém na cave.

A pessoa, armada com uma arma automática, derrubou Roscoe duas vezes antes de disparar por três vezes, impedindo a sua comunicação.

Depois, disparou contra um dos outros robôs e contra uma piscina exterior, antes de a polícia utilizar gás lacrimogéneo e conseguir a sua detenção.

“O incidente deu um exemplo claro dos benefícios das plataformas móveis capazes de abrir portas e subir escadas em missões táticas envolvendo suspeitos armados”, realçou a polícia estadual, em comunicado.

“A colocação de Roscoe na residência do suspeito evitou a necessidade, naquela fase de resposta, da entrada de agentes humanos, e pode ter evitado que um polícia se envolvesse numa troca de tiros”, acrescentou.

A Boston Dynamics, empresa que fabricou o robô Spot, explicou em comunicado que foi a primeira vez que um destes equipamentos foi baleado.

“Estamos aliviados porque a única vítima naquele dia foi o nosso robô”, sublinhou a empresa.

“É um ótimo exemplo de como robôs móveis como o Spot podem ser utilizados para salvar vidas”, frisou ainda.

As autoridades não divulgaram a identidade do atirador nem disseram quais as acusações que este enfrenta.

Roscoe foi enviado para a fábrica para a remoção das balas. O robô vai permanecer na empresa e uma nova unidade será enviada para a polícia estadual.