“A circulação ferroviária está interrompida tanto na linha de alta velocidade como na linha tradicional devido ao descarrilamento de algumas carruagens de um comboio de mercadorias na estação Castello [centro-norte do país]. As infraestruturas sofreram danos significativos”, admitiu a empresa ferroviária.

Centenas de pessoas, muitas delas turistas, estão a lotar hoje as estações centrais das principais cidades italianas após as suas viagens terem sido canceladas devido à paralisação da circulação dos comboios de alta velocidade entre Milão (norte), Veneza (nordeste) e Roma (centro), o que impossibilita as deslocações entre o norte e o sul do país.

No momento, “os serviços de alta velocidade das linhas Milão-Roma e Veneza-Roma e da linha regional Florença-Prato-Viareggio foram afetados pela interrupção, assim como algumas conexões para Florença e da região sul para a Bolonha”, acrescentou a RFI.

Um comboio interurbano de Sesto Fiorentino, com 160 pessoas a bordo, está retido desde às 02:20 (01:20 em Lisboa) e os passageiros não foram retirados do local, pois estão numa área inacessível nos arredores de Florença.

Até que o translado dos passageiros seja realizado, a polícia está no local para ajudar as pessoas a saírem das carruagens.

De acordo com os meios de comunicação locais, o serviço do comboio de alta velocidade entre Bolonha e Florença vai ser restabelecido no início da tarde, mas a normalização do tráfego nos comboios regionais será mais demorada.

O descarrilamento do comboio de mercadorias terá derrubado alguns postes e torres que sustentam os cabos que fornecem energia elétrica aos comboios e à via.

Além dos problemas nas estações do centro e do norte, também existem problemas nas ligações com o sul do país. Os dois comboios que partiram hoje de manhã de Turim e Milão para Nápoles estão atrasados e estão previstos serviços de substituição ou cancelamento de cinco comboios com partida de Nápoles.

O ministro das Infraestruturas e Transportes de Itália, Matteo Salvini, “está a acompanhar de perto o que a acontecer em Florença e está em contacto permanente com os técnicos da RFI”, afirmou o ministério italiano numa nota.