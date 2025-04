A informação consta da Resolução do Conselho de Ministros, hoje publicada, que aprova o Plano Nacional Ferroviário e determina à Infraestruturas de Portugal, S. A., a avaliação de investimentos ferroviários prioritários.

Foi incluído o estudo de uma eventual Linha Ferroviária de Trás-os-Montes, com ligação Bragança-Porto, e da Ligação Transfronteiriça Bragança-Zamora (Espanha).

“É com grande satisfação que vemos reconhecidas as reivindicações do município e das várias entidades e forças vivas da região. Bragança está finalmente inscrita, oficialmente, nos planos da ferrovia nacional para o futuro, com indicações para o início efetivo de estudos ordenados pelo governo às entidades responsáveis”, congratulou-se Paulo Xavier, citado num comunicado enviado à Lusa esta noite.

“(…) Esta avaliação técnica apoiará a decisão final poderá, espero, sustentar e viabilizar a solução que defendemos e isso é um passo importante no reconhecimento das legítimas aspirações do interior no desenho das políticas públicas do País”, afirmou o autarca brigantino.

O autarca sublinhou ainda considerar a ferrovia como uma solução prioritária para “superar a condição de isolamento de Trás-os-Montes”.

O documento, consultado pela Lusa, assume que a reabertura das antigas linhas da região dos distritos de Bragança e Vila Real – Tua e Corgo – que permitiam ligação ao Porto através da Linha do Douro não é viável, até pelos tempos de viagem associados.

“Desta forma, apenas com a construção de uma nova linha de caminho-de-ferro se poderá criar uma solução de acessibilidade eficaz. A hipótese considerada para este Plano assume a construção de uma linha nova com uma velocidade de projeto de 160 km/h, podendo ter alguns troços a 200 km/h, onde tal não implique um sobrecusto significativo”

A previsão, a concretiza-se, prevê ligar Bragança à Campanhã, no Porto, em duas horas de viagem e com oito paragens, passando também por Vila Real.

“O acesso ao Porto poderia ser feito através da Linha do Douro, com uma ligação perto do apeadeiro de Oliveira. No entanto, seria necessário assegurar que esta linha tem capacidade suficiente para acomodar o tráfego adicional. Em alternativa, a nova Linha de Trás-os-Montes poderia continuar por um traçado inteiramente novo que ligasse à Linha do Minho e à LAV Porto - Vigo nas proximidades do Aeroporto Sá Carneiro. A articulação com esta nova linha deve, portanto, informar as decisões a ser tomadas sobre futuros investimentos na Linha do Douro ou na construção da Linha do Vale do Sousa, estudando-se a melhor configuração para a rede ferroviária no acesso ao Porto a partir de Este”.

Bragança deixou de ter circulação de comboios em 1992.