A ideia partiu da plataforma artística Mistaker Maker, fundada por Lara Seixo Rodrigues, criadora dos ‘workshops’ de 'graffiti' para idosos Lata 65, que surgiram em 2012 em Lisboa e desde então têm chegado a várias localidades portuguesas do mundo.

“Aquilo que temos conhecimento, de fazer os 'workshops', é de um isolamento total, um abandono que existe em muitas famílias e com muitos idosos, e de repente vemos isto agravado. Decidimos que tínhamos de fazer qualquer coisa, porque já se estava a aproximar o estado de emergência, e queríamos fazer algo que os acompanhasse”, contou Lara Seixo Rodrigues, em declarações à Lusa.

A ideia de criar a Sebenta da Quarentena surgiu há cerca de duas semanas e “foi tudo muito rápido”.

“Num dia estávamos a ter a ideia e no seguinte a convidar os artistas. O repto que lhes lançámos foi de criarem algo capaz de despertar empatia no idoso, que fosse capaz de arrancar um sorriso, de os levantar do sofá, de lhes firmar um pensamento positivo, de lhes alimentar a alma, porque também tem que ver com isto. Não podemos preocupar-nos [só] com o estado de saúde, a alimentação, é preciso algo mais e daí surgiu a Sebenta da Quarentena, com 40 ideias para aproveitar o tempo”, disse.