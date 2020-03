Em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Cascais, Rui Terra, afirmou que o objetivo "não é impedir totalmente" que as pessoas vão "fazer a sua caminhada ou passeios à praia", mas sim tentar impedir que se junte grupos de "mais de cinco pessoas" e com isso "disseminem" o vírus.

Depois do dia de sensibilização, hoje, a Polícia Marítima, Polícia Municipal, PSP vão, a partir de domingo, "obrigar à saída de grupos de mais de cinco pessoas no sentido de conter o máximo possível a disseminação do vírus".

No texto do edital, lê-se que esta interdição, "de forma a minimizar a probabilidade de disseminação" do vírus que provoca a doença Covid-19, aplica-se nas praias da área de jurisdição da capitania, entre a ponta da Foz, no rio Lisandro, concelho de Torres Vedras, até São Julião da Barra, Carcavelos, Cascais.

Segundo a capitania, a proibição "será levantada logo que reunidas condições de segurança".

Também em declarações à Lusa, o presidente da câmara de Cascais, Carlos Carreiras, disse apoiar a interdição das praias e anunciou que o município vai colaborar na tentativa de sensibilizar os concessionários a não abrirem portas.

"Estamos a sensibilizar todos concessionários para que não exerçam a sua atividade", afirmou, acrescentando que a câmara "deixará de cobrar um semestre quer as taxas quer as rendas".