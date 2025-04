Comprometidos com o planeta e a sustentabilidade, o projeto “Art Room” liga a criação à responsabilidade para sensibilizar para os problemas ambientais. O propóstio é "usar a arte como catalisador de mudança, ao mesmo tempo que se promove a consciência ambiental e o impacto social positivo", explica a organização, em nota de imprensa.

Cada concorrente deve criar uma peça original a partir de materiais recicláveis ou resíduos. E as dez criações selecionadas vão estar em destaque a partir de 3 de junho até ao final do verão, numa exposição na Noah Surf House, em Santa Cruz, com entrada livre.

Os objetos expostos na galeria de arte vão ser vendidos ao público e parte do valor angariado será doado a quatro instituições solidárias apoiadas este ano pelo PRIO Softboard Heroes, como a SURFaddict – Associação Portuguesa de Surf Adaptado, a Fundação Infantil Ronald McDonald, a Make-A-Wish Portugal e Centro Social da Silveira.

“O planeta precisa de mais criatividade e de menos poluição”, reforça a Softboard Heroes, que apela à participação de todos os artistas profissionais e amadores interessados.

As candidaturas estão abertas até às 23h59 de 2 de maio de 2025. Para participar, basta preencher e submeter o formulário de participação.

Qualquer residente em Portugal pode concorrer, se tiver mais de 18 anos, independentemente da sua nacionalidade ou percurso artístico. "E porque a criatividade não tem limites", cada artista pode submeter mais do que uma proposta, acrescenta a organização.