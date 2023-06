Em comunicado, a autoridade marítima regional menciona que o aviso para a orla costeira, divulgado pelo Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), está classificado como sendo de sinal 6, o que corresponde a vento a soprar entre os 51 e os 62 quilómetros/hora, de qualquer direção.

O aviso está em vigor até as 06:00 de terça-feira, indica a capitania.

O IPMA colocou a costa sul e as zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho (o mais grave) devido às previsões de “chuva forte e persistente” durante 24 horas, a partir das 15:00 de hoje, numa depressão batizada com o nome de Óscar.

Sobre a situação geral do estado do tempo para orla marítima, a capitania do Funchal acrescenta que o vento vai soprar de “sudeste moderado a fresco tornando-se quadrante sul, fresco a muito fresco, por vezes forte, a partir do final da manhã”.

Quanto à visibilidade, indica que deve ser “boa a moderada, tornando-se gradualmente fraca a má a partir da tarde”.

A ondulação na costa norte será de noroeste passando a norte de um metro, sendo até os 2,5 metros na parte sul.

“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”, lê-se no documento.