A Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 06:00 de terça-feira o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação hoje difundida pela Autoridade Marítima, o vento será de nordeste moderado a fresco, tornando-se quadrante norte bonançoso a moderado durante a tarde, e a visibilidade será boa a moderada e por vezes fraca. A ondulação na costa norte será de 1,5 a 2,5 metros norte/nordeste, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros norte a partir do meio da tarde, e na costa sul do quadrante sul de um a dois metros. A capitania recomenda assim aos proprietários ou armadores das embarcações para tomarem as devidas precauções para que as mesmas permaneçam nos portos de abrigo.