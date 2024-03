Os avisos resultam das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionadas com a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla costeira no arquipélago.

A autoridade marítima refere que o vento vai soprar de noroeste “fresco a muito fresco, por vezes forte no início da tarde”.

As ondas na costa norte poderão chegar a seis metros e na costa sul aos três, de acordo com a capitania do Porto do Funchal.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, lê-se nos avisos emitidos.

Reforçar a amarração e vigiar as embarcações atracadas e fundeadas, e evitar passeios e a prática de pesca lúdica junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima são algumas das recomendações da capitania.

O aviso de vento forte foi emitido inicialmente na sexta-feira, enquanto o de agitação marítima tem vindo a ser prolongado desde quarta-feira.

A costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo para agitação marítima até às 18:00 de hoje, passando depois a laranja até às 09:00 de domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).