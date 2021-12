A capitania mantém, assim, a recomendação para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo, de acordo com comunicado daquela autoridade.

Os avisos têm por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre a “situação geral do tempo (vento e mar) para a orla marítima” da Madeira.

A mesma nota indica que o vento irá aumentar gradualmente, tornando-se forte a partir da madrugada.

Relativamente à ondulação, as ondas podem chegar aos quatro metros na costa norte e na costa sul da região.

A Capitania do Funchal já tinha emitido esta manhã um aviso de vento forte, que inicialmente terminava às 06:00 de domingo.