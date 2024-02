O aviso tem por base as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou o arquipélago sob aviso amarelo para vento, chuva e agitação marítima, que é agravado para laranja nas zonas montanhosas e costa sul da ilha da Madeira a partir das 15:00 de hoje e até às 03:00 de sexta-feira.

Segundo a autoridade marítima regional, o vento deverá ser “por vezes muito forte durante a tarde, aumentando temporariamente para forte a muito forte durante a noite”, e a visibilidade no mar “temporariamente fraca a má”.

Quanto à ondulação, as previsões apontam para ondas na ordem dos cinco metros na costa norte, sendo até quatro metros na parte sul.

Face a esta situação meteorológica, a capitania recomenda cuidados redobrados “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

O reforço da amarração e vigilância apertada às embarcações, e evitar-se passeios em zonas de risco e a prática de pesca lúdica são alguma das indicações dadas.

O movimento no aeroporto da Madeira está a decorrer com normalidade, até ao momento, mas a TAP, face a estas condições meteorológicas, cancelou na quarta-feira algumas das ligações aéreas previstas.

De acordo com a página da ANA — Aeroportos de Portugal foram canceladas três chegadas à Madeira de voos provenientes de Lisboa (10:10, 13:50 e 17:10), bem como as partidas programadas para as 11:00, 14:40, 18:25 e 21:15 para a capital.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu alertas à população e divulgou um conjunto de recomendações preventivas face às previsões meteorológicas adversas previstas para a região com a passagem da depressão Karlotta.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomendou, assim, que sejam evitadas as viagens para as zonas mais afetadas “por este tipo de situação meteorológica”.

Adotar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.