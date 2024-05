"A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, nos últimos dias, um total de 535 kg de cocaína acondicionada em embalagens de sumo de fruta, provenientes de um país da América Latina, e que haviam sido descarregadas no Porto de Sines", informou a PJ em comunicado.

As autoridades informaram ainda que foram "detidos, em território nacional, três homens com idades compreendidas entre os 49 e 52 anos, um de nacionalidade portuguesa e dois estrangeiros".

Segundo a PJ, "a forma como a droga vinha dissimulada nas embalagens de sumo tornou extremamente difícil a sua deteção. Para proceder-se à remoção da cocaína, foi mesmo necessária a completa destruição das embalagens".

É ainda referido que, em parceria com as autoridades espanholas (Policia Nacional e a Unidade Combinada de Vigilância Aduaneira de Vigo – Agência Tributária), foi "possível identificar e localizar, em Espanha, um outro contentor no Porto de Vigo, no interior do qual foram encontrados e apreendidos mais 490 kg de cocaína, dissimulados entre a carga lícita (melões)".