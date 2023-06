O aviso emitido anteriormente, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estava em vigor até às 18:00 de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal indica que está previsto “vento fresco a muito fresco, por vezes forte no início, diminuindo gradualmente para moderado a fresco, por vezes muito fresco”.

Na costa norte da ilha da Madeira, as ondas poderão atingir 3 metros, ao passo que, na costa sul, deverão oscilar entre 1 e 1,5 metros.

O IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso vermelho até às 20:00 de hoje, devido ao tempo quente.

A costa norte, as regiões montanhosas e a ilha do Porto Santo estão sob aviso laranja até as 21:00 também devido ao calor, com previsão de valores da ordem de 30°C na generalidade do arquipélago, ultrapassando os 35°C nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Em comunicado, o IPMA refere que a “ação conjunta de um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, e de um vale depressionário localizado entre o norte de África e a Península Ibérica, permite o transporte de uma massa de ar quente e seco até ao arquipélago da Madeira”.

No que diz respeito à exposição à radiação ultravioleta (UV), o IPMA colocou hoje a ilha da Madeira em risco extremo e na quarta-feira em risco muito elevado.