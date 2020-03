“A 20 de outubro de 2019, os bispos católicos consagraram a Igreja Católica ao Sagrado Coração de Jesus, em Fátima, durante a missa de encerramento do Ano Missionário, no Santuário de Fátima, assinalando também os 175 anos de presença em Portugal do Apostolado da Oração”, acrescenta.

A primeira consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria aconteceu a 13 de maio de 1931, oito meses depois do reconhecimento oficial das aparições pelo bispo de Leiria, no final da primeira peregrinação nacional do episcopado português a Fátima.

Na semana passada, o papa Francisco convocou todos os fiéis do mundo para rezarem um Pai Nosso ao meio-dia de hoje, um gesto para universalizar a oração para lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

“Nestes dias” em que “a humanidade treme com a ameaça da pandemia, gostaria de propor a todos os cristãos que unissem as suas vozes”, disse Francisco, depois da oração do Angelus.