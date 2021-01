"Nas últimas horas tem estado a circular nas redes sociais uma frase atribuída ao cardeal D. António Marto. As supostas afirmações publicadas nunca foram proferidas", denuncia a Diocese de Leiria-Fátima numa publicação na sua conta de Facebook.

"O bispo da Diocese de Leiria-Fátima abstém-se de entrar em campanhas eleitorais e não se pronuncia sobre qualquer candidato ou partido", avança ainda a nota.

Em causa está uma imagem, que tem circulado nas redes sociais, que associa uma fotografia de D. António Marto a supostas declarações suas. "É uma vergonha existir uma pessoa que se diz cristão católico a defender as ideias imorais desse partido de ideologia fascista chamado Chega", pode ler-se na imagem partilhada pelos internautas.

Ainda a propósito do próximo ato eleitoral, a Diocese de Leiria-Fátima, nas palavras do cardeal, pede aos "cristãos e cidadãos em geral" para "não se absterem" e "declararem através do voto a rejeição de qualquer tipo de populismo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais humanista".