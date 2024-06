Num vídeo publicado nas redes sociais, António Marto, com as vestes vermelhas de cardeal, descreve uma condição de saúde que alegadamente o levaria a comprar uma "pomada" que aliviaria a osteoartrite, diferente do que há nas farmácias ou do que seria prescrito pelos médicos. Mas as imagens são manipuladas, o que se consegue perceber pelo sotaque brasileiro. E o mesmo tipo de conteúdos tem sido partilhado com o utilização da imagem do atual bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas.

"A Diocese de Leiria-Fátima tem conhecimento de que, nos últimos dias, têm estado a circular nas redes sociais diversos vídeos onde se constata uma apropriação abusiva da imagem do cardeal António Marto e do bispo José Ornelas proferindo discursos de divulgação de uma suposta pomada terapêutica", confirma ao SAPO24 a Diocese de Leiria-Fátima.

"Esses vídeos, forjados com tecnologia 'deepfake', que usa inteligência artificial para trocar o rosto de pessoas em vídeos e manipular áudios, são evidentemente falsos", é ainda referido.

Por isso, "a Diocese repudia veementemente a criação e disseminação de conteúdos falsos e manipulados que visam denegrir a imagem das pessoas em causa e, por extensão, da própria instituição. Este tipo de material é enganoso e prejudicial, e pretende intrujar os fiéis e o público em geral".

"Tendo conhecimento da situação, a Diocese de Leiria-Fátima, para além da participação dos vídeos às autoridades por terem notórios indícios de fraude, está a dar orientações para todos os que eventualmente acedam a esses conteúdos façam imediatamente a sua denúncia, utilizando as ferramentas que as redes sociais dispõem para o efeito", é ainda referido.