Em comunicado a ULSAR explica que será feita uma reorganização da atividade da cardiologia concentrando-se, a partir de segunda-feira, em consultas externas, exames especiais de cardiologia e implantação de pacemakers, bem como consultoria interna às restantes especialidades.

“Apesar de todos os esforços desenvolvidos no sentido de reforçar a equipa médica, atualmente não é possível assegurar, cumulativamente, a atividade assistencial na área do internamento/urgência. Situação que se continuará a tentar reverter”, refere a ULSAR. A ULSAR integra o hospital Barreiro/Montijo, no distrito de Setúbal.

Esta reorganização, explica a ULSAR, pretende adequar a disponibilidade de horas médicas nesta área de especialidade às necessidades dos doentes que o Serviço de Cardiologia acompanha.

Numa situação de urgência, adianta, “os utentes devem contactar a Linha SNS24, através do número 808 24 24 24, por forma a garantir uma resposta adequada à sua situação de saúde”.

Segundo a Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, a prestação de cuidados de saúde nesta área de especialidade continuará a ser assegurada aos utentes, nos termos da Rede de Referenciação da especialidade de Cardiologia do Serviço Nacional de Saúde (SNS).