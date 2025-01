A propósito do assinalar dos cinco anos como Património Cultural Imaterial da Humanidade, o grupo português participou hoje na audiência geral semanal, que acontece na Aula Paulo VI durante os meses de inverno.

“Foi uma manhã muito feliz, que vai ficar na história dos Caretos de Podence, sermos recebidos por Sua Santidade. É um grande orgulho, uma grande honra para uma tradição que se tornou universal (…)”, partilhou à Lusa António Carneiro, presidente da Associação Grupo dos catetos de Podence.

António Carneiro descreveu que o encontro com Papa Francisco foi “muito rápido”. Como oferta, levaram uma das peças da indumentária de Careto, o casaco do fato, adornado com as franjas de lã amarelas, vermelhas e verdes.

“Ele recebeu com muito agrado e entusiasmo. (…) Disse-nos que a tradição é mais um estímulo para a cultura de Portugal (…)”, contou António Carneiro.

Os Caretos vão agora fazer uma homenagem a Francisco já no próximo Entrudo Chocalheiro, agendado para o início de março. O Papa será representado num novo mural nas ruas da aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

Na comitiva, além de António Carneiro, seguiram o padre Eduardo Novo, da unidade pastoral de Macedo de Cavaleiros, Diocese Bragança-Miranda, o presidente da câmara municipal, Benjamim Rodrigues, e o presidente da assembleia municipal, Camilo Morais.

A inscrição como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), aconteceu a 12 de dezembro de 2019.

Os festejos do Entrudo Chocalheiro em Podence estão agendados para entre 1 e 4 de março de 2025.

Os Caretos, com o colorido dos fatos amarelos, vermelhos e verdes, máscaras de lata, chocalhos à cintura e um pau são os protagonistas desta festa e a principal atração no dia de Carnaval, com o desfile pelas ruas da aldeia.