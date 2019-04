As eleições para o mandato 2019-2023 foram ganhas com 17.907 votos, “o que representa 99,2% do total da votação”, indicou a direção do ACP, que lembra que a associação tem mais de 257 mil sócios.

A nova direção do clube é composta também por Francisco Vanzeller, Carmona Rodrigues, Fernando Monteiro, Margarida Pinto Correia, Tito Fontes e Manuel Guedes.

"Faz hoje 15 anos que fui eleito pela primeira vez e, desde então, constatei que trabalho com um grupo excecional de pessoas. Esta vitória deve-se essencialmente a elas que executaram as orientações da Direção do clube", afirmou Carlos Barbosa no final da Assembleia-Geral eletiva.

O Automóvel Club de Portugal conta atualmente com 30 delegações em todo o país e 20 unidades de negócio.

O presidente reeleito relembrou hoje as promessas de campanha e anunciou a abertura para breve de mais duas delegações.