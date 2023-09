O primeiro a reagir foi o próprio Rei Carlos III, que gravou um áudio no castelo de Balmoral, onde está neste momento.

"Ao assinalar o primeiro aniversário da morte de Sua Majestade e da minha sucessão, recordamos com grande afeto a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que significou para tantos de nós", começou por dizer Carlos III, num áudio partilhado nas redes sociais numa publicação onde também é destacada uma fotografia do famoso fotógrafo real Cecil Beaton, tirada em 1968, quando a antiga monarca tinha 42 anos.

Dirigindo-se a todas as pessoas que o têm apoiado neste último ano, o Rei referiu ainda estar "profundamente grato pelo amor e apoio que foi demonstrado a mim e à minha mulher durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para vos servir".

Quem também não deixou esta ocasião passar indiferente foram os príncipes de Gales, William e Catherine, que partilharam uma série de fotografias da antiga monarca em diferentes momentos da sua vida.

Na legenda da publicação, escreveram: "Hoje recordamos a vida extraordinária e o legado de Sua Majestade, a Rainha Isabel. Todos sentimos a sua falta".

O herdeiro ao trono e a mulher vão hoje participar numa cerimónia privada que incluirá uma homenagem a Isabel II.

O irmão de William, Harry, neste momento em Londres para assistir a uma entrega de prémios de uma instituição de caridade que beneficia crianças gravemente doentes e que suporta há vários anos, a WellChild, também aproveitou o momento para homenagear a avó.

"Como todos sabem, no ano passado não pude comparecer a estes prémios porque a minha avó tinha morrido. Como provavelmente também sabem, ela teria sido a primeira pessoa a insistir para que eu estivesse convosco em vez de ir ter com ela. E é por isso que sei que, exatamente um ano depois, que ela está a olhar para todos nós esta noite, feliz por estarmos juntos", disse Harry.

Recorda-se que Harry vive atualmente na Califórnia, nos EUA, com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet. Depois de ter abandonado as funções como membro da realeza, é raro ver-se o filho mais novo do Rei no Reino Unido. Porém, nesta cerimónia em particular já não é a primeira vez, tendo faltado a este evento devido à morte da Rainha no ano passado.

Por último, reagiu ainda a princesa Eugenie, filha mais nova do príncipe Andrew e residente em Portugal, que partilhou uma foto com a avó, Isabel II, sublinhando: "Estamos a pensar em ti hoje. Muitas saudades, mas sempre lembrando a vida de serviço, amor e dedicação a todos e à família, que tanto te amava. Eternamente grata a ti. E sempre no meu coração".

Recorde-se que Isabel II morreu no dia 8 de setembro de 2022. Tinha 96 anos e esteve no trono por 70. Este dia fica também marcado pela subida de Carlos III ao trono britânico, na altura com 73 anos.