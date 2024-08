O monarca vai visitar principalmente as crianças que sobreviveram ao ataque, ocorrido em 29 de julho durante uma aula de dança inspirada na estrela americana Taylor Swift, nesta cidade do noroeste de Inglaterra.

Três crianças de seis, sete e nove anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, assim como dois adultos que tentaram protegê-los. Todos os feridos já tiveram alta do hospital.

A polícia prendeu um suspeito, que tinha 17 anos no momento do sucedido, no local.

O rei Carlos III "viajará a Southport para expressar o seu apoio às pessoas afetadas pelo ataque de 29 julho e pelos distúrbios ocorridos depois na cidade", indicou o Palácio de Buckingham em comunicado.

A visita também será uma oportunidade para o monarca "agradecer ao pessoal dos serviços de emergência pelo seu trabalho ao serviço da população local".

Após o ataque com faca, confrontos violentos rebentaram em Southport entre manifestantes e a polícia.

A morte das três crianças foi seguida de uma semana de violência racista e islamofóbica em várias cidades de Inglaterra e Irlanda do Norte, impulsionadas por rumores na internet não verificados sobre a identidade e a religião do suspeito.

O rei e a sua esposa, Camilla, publicaram uma mensagem de pêsames às famílias das vítimas imediatamente após o ataque. Em 9 de agosto, Carlos III agradeceu à polícia pelo seu trabalho perante a violência e apelou à unidade.