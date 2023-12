O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, intervém na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a CML e a Polícia de Segurança Pública (PSP) para a instalação e utilização do sistema de vídeoproteção no município de Lisboa, 17 de novembro de 2023. O sistema é constituído por 216 câmaras de vigilância em 16 zonas da cidade e destina-se ao reforço da segurança e proteção de pessoas e bens. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Lusa