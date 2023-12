O antigo presidente da Comissão Europeia morreu esta quarta-feira na sua casa em Paris, informou Martine Aubry, a sua filha, à agência AFP: "[Jacques Delors] Morreu esta quarta-feira de manhã, na sua casa de Paris, durante o sono", escreveu Aubry à agência, também ela política e presidente da câmara municipal de Lille.

Para além de ter sido presidente da Comissão Europeia, o político francês esteve também como ministro das Finanças em França, entre 1981 e 1984, num governo liderado por François Mitterrand. O cargo na comissão europeia veio depois, em 1985. Cargo esse que ocupou durante dez anos, ou seja, durante três mandatos.

Na Comissão Europeia, Delors estava na presidência quando em 1992 se assinou o Tratado de Maastricht, acordo este que constituiu a União Europeia. Também estava como presidente aquando da criação do mercado único, em janeiro de 1993, que assegurou a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços na União Europeia.

Em Portugal, Delors foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem Militar, com a Gran Cruz do Infante Dom Henrique e também com o doutoramento honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa, depois do seu papel importante na adesão de Portugal à então CEE.